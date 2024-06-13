ЦБ РФ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии по денежно-кредитной политике в Мурманске заявил, что ЦБ рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле. Его слова передает РИА Новости.

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По его словам, возможность повышения ключевой ставки сейчас на стадии рассмотрения, этот вопрос будет подниматься на июньском заседании. Он подчеркнул, что разумнее говорить, что ЦБ допускает возможность повышения ставки в июле.

«Вот те предложения, которые были в июне — на июньском совете директоров, эти предложения будут лежать на столе совета директоров и в июльском раунде», — сказал Тремасов.



Он отметил, что на последнем заседании совета директоров прозвучали предложения повысить ставку на 100 базисных пунктов, до 17%, и на 200 базисных пунктов - до 18%.

7 июня ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых и не исключил ее повышения на следующем заседании 26 июля. Старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ Президентской академии Юрий Перевышин предположил, что ставки по вкладам и кредитам в ближайшее время увеличатся, несмотря на то, что ключевая ставка осталась неизменной.