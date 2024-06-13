В Госдуме разъяснили нюансы получения налогового вычета для родителей

Узнав о стандартном вычете, многие граждане сразу задумываются о возможности сэкономить на налогах. И это не удивительно, ведь при наличии детей стандартный вычет позволяет уменьшить сумму НДФЛ к уплате. Есть три простых способа, которые помогут россиянам сэкономить еще больше денег, рассказал в комментарии "РГ" член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия").

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Первый способ - это, по его словам, использование стандартного вычета в полном объеме.

"Многие люди не знают, что максимальная сумма стандартного вычета увеличивается с каждым ребенком, - пояснил парламентарий. - Это означает, что если у вас есть два или более детей, то сумма вычета будет выше, чем у тех, у кого детей нет или только один. Используя этот вычет в полном объеме, вы значительно снизите сумму, подлежащую уплате".



Он напомнил, что в 2024 году суммы вычетов предусмотрены следующие:

- для родителей или усыновителей первого и второго ребенка - 1400 рублей ежемесячно для каждого ребенка;

- если у родителей или усыновителей есть третий и последующие дети, то 3 тыс. рублей;

- для родителей или усыновителей ребенка-инвалида I и II группы сумма вычета - 12 тыс. рублей;

- для опекунов и попечителей - 6 тыс. рублей.

"Важно понимать, что это не средства, которые выплачиваются родителям, а лишь сумма, которую они могут вычесть из своей налогооблагаемой базы", - уточнил Чаплин.



Второй способ - это учет дополнительных расходов на образование, рассказал депутат.

"Знаете ли вы, что определенные образовательные расходы также могут быть учтены при расчете налогов? - пояснил он. - Например, расходы на дополнительные занятия, покупку учебников, оплату кружков и т. д".



По словам депутата, сумма вычета на обучение детей 110 тыс. рублей, а общий лимит социальных вычетов по расходам на лечение, лекарства, дополнительное медстрахование, спорт и обучение в целом - 150 тыс. рублей.

"Необходимо также знать, что можно получить вычет за обучение уже взрослых детей до 24 лет, которые учатся очно", - добавил парламентарий.



Чтобы оформить вычет, надо подойти в бухгалтерию на своей работе, либо же самостоятельно заполнить декларацию в ФНС или на сайте налоговой, советует он.