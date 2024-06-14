Эксперт рассказал, как сократить расходы на ЖКХ

Эксперт по экономике ЖКХ Сергей Репетюк сообщил, что в России с 1 июля ожидается новое увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), что вызывает у граждан множество вопросов о том, как сократить свои расходы.

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Эксперт объяснил, что, даже если в квартире нет жильцов, приходится оплачивать коммунальные услуги, так как необходима уборка и обслуживание общедомового имущества, а средства на капитальный ремонт все равно нужно выделять. Однако, есть категории расходов, на которых можно сэкономить.

— Например, такие вещи, как электроэнергию, можно экономить, это энергосберегающие технологии, это культура энергопотребления, — сообщила эксперт в интервью Pravda.ru.



Отопление является одной из самых затратных статей коммунальных платежей, и здесь также есть возможности для экономии.

Сергей Репетюк подчеркyл важность исправности дверей и окон в общественных местах для уменьшения потерь тепла. Если в квартире слишком жарко, можно уменьшить температуру с помощью терморегуляторов на батареях.

Экономия на коммунальных услугах во многом зависит от самих граждан. Репетюк отметил, что многие люди упускают возможность существенно сократить расходы из-за пренебрежения простыми действиями, приводя в пример ситуацию, когда зимой окна и форточки в подъезде остаются открытыми.

Новые расценки на услуги ЖКХ начнут действовать с 1 июля 2024 года. Рост составит в среднем 9,8 процента, но точное распределение тарифов зависит от региона, передает 360.ru.

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