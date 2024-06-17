Какие выплаты учитываются при начислении отпускных

Отпускные рассчитывается исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. В него входят оклад, надбавки, премии, рассказали "РГ" эксперты.

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Причем премии могут выплачиваться за труд ежемесячно, по итогам квартала, года или, например, за выслугу лет, обратила внимание доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Государственного университета управления Елена Шаповал. Все они учитываются при начислении отпускных, но по-разному.

Например, если в расчетном периоде была квартальная премия, то она зачтется полностью в отпускные при условии, что квартал отработан работником полностью, пояснила замгенерального директора по персоналу компании "РКБ" Виктория Воронина.

"То есть, если вы работаете в компании менее года, то будет засчитан период с первого дня работы", - утонила она.



Есть еще один нюанс: не всегда премии включены в систему оплаты, говорит партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина. Иногда их выплачивают единоразово на усмотрение работодателя, и при расчете отпускных они не учитываются. Из-за этого нередко бывают конфликты и суды, и суды встают на сторону работодателей, если есть доказательства, а все правила оплаты описаны в локальных актах, заметила эксперт.

Кожемякина также подчеркнула, что в расчет среднего заработка по закону не включают сами отпускные, периоды на больничном, командировки и другие выплаты и пособия за дни без работы.

"Понятно, что за год почти все сотрудники берут отпуск или болеют, многие ездят в командировки. В итоге доход за год для расчета отпускных будет меньше, и, как следствие, средний дневной заработок для расчета отпускных будет заметно ниже", - заключила она.



Эксперты также назвали июль, август и октябрь самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году, поскольку в них больше всего рабочих дней. В связи с этим, стоимость одного рабочего дня в эти месяцы будет ниже, чем в другие. Но если зарплата начисляется только за рабочие дни, то в отпуске оплачивается каждый календарный день, исходя из среднего дневного заработка.