Мошенники придумали новый способ запугивания россиян

Телефонные мошенники придумали новую схему запугивания россиян, сообщили в пресс-службе ВТБ. Теперь они угрожают клиентам просрочкой по ипотеке.

В банке пояснили, что мошенники говорят клиенту о возникшей просрочке по ипотеке и предлагают решить проблему. Люди, как пояснили в ВТБ, на это реагируют, так как обычно относятся к платежам ответственно. Пользуясь этим мошенники просят передать данные СНИЛС и код из сообщения. В итоге они получают доступ в личный кабинет на портале «Госуслуги» и переходят в онлайн-банк, откуда похищают деньги или оформляют кредит.

Во время разговора мошенники представляются сотрудниками банка. В случае если они попадают на человека у которого нет ипотеки, звонок прекращается. Более того, лже-сотрудники банка говорят клиенту, что не имеют права запрашивать персональную информацию и поэтому отправляют код в сообщения для подтверждения.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана при помощи создания фейковых сайтов популярных видеоигр, образовательных ресурсов и соцсетей.