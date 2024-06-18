ФНС начнет по-новому определять статус налогового нерезидента

Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет определять статус налогового и валютного нерезидента в автоматическом порядке с 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на план деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025-2029 годов.

В следующем году ФНС запланировала создать для этих целей специальную автоматизированную систему. Ожидается, что она будет работать на основе данных о загранпаспортах и пересечении границы физическими лицами. В настоящее время статус налогового и валютного нерезидента определяется по штампам в паспортах.

Предполагается, что новый функционал станет частью автоматизированной информационной системы ФНС (АИС) «Налог-3». Ответственным исполнителем за его внедрение в ведомстве назначили начальника управления международного сотрудничества и валютного контроля Елисея Балту.

Сейчас налоговыми резидентами признаются лица, которые находятся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Для определения статуса «налоговый резидент» расчетный период в 12 месяцев необязательно должен совпадать с календарным годом. В свою очередь, 183 дня суммарного нахождения в России могут быть с пробелами. В то же время статус «валютного резидента» в отличие от налогового привязан исключительно к наличию гражданства у физического лица или вида на жительство в стране.