В России началась новая волна повышения ставок по вкладам

Российские банки в июне вновь начали повышать ставки по вкладам, несмотря на сохранение ключевой ставки ЦБ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

С начала месяца более десяти ключевых банков на рынке вкладов подняли ставки на 1-2,5%. Среди них — «Сбер», Альфа-банк, Росбанк, Совкомбанк, «Русский стандарт», ВТБ.

Сегодня можно найти предложение по 20% годовых. Наибольшую доходность предлагают короткие вклады сроком до девяти месяцев и преимущественно на «новые деньги».

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Эксперты отмечают, что депозиты в российских банках сейчас являются одним из самых простых и выгодных видов вложения средств, которые позволяют реально зарабатывать.