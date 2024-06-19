Кредитные ставки в России закончат свободное плавание

Плавающий процент по кредиту зависит от многих рыночных индикаторов, например, от курса валют и ставки рефинансирования, он лишает заемщика определенности, а банкам грозит невозвратом средств.

Закон, который вступит в силу 1 сентября, запретит банкам и другим финансовым организациям использовать переменную процентную ставку по договорам сроком до одного года и свыше 20 лет. Для иных кредитов будет установлен потолок в 4 процента, выше которого изначальную ставку уже не поднять. Поправки в целый ряд законодательных актов одобрили сенаторы на заседании 19 июня.

Нагрузка и риск

Документ, который подготовили сенаторы Николай Журавлев и Мухарбий Ульбашев, а также депутат Анатолий Аксаков, вносит изменения в законы «О банках и банковской деятельности», «О сельскохозяйственной кооперации», «О кредитных историях», «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и «О потребительском кредите (займе)».

Когда его в первом чтении на заседании Госдумы представлял соавтор, глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, подчеркнул, что кредиты с плавающей ставкой часто повышают долговую нагрузку на людей, а для банков создают риски большого количества невозвратов.

В пояснительной записке к документу указано, что в розничном кредитовании «заемщики имеют заведомо более низкий уровень финансовой грамотности, чем в корпоративном кредитовании». Законодатели подсчитали, что при изменении процентной ставки по 15-летнему кредиту всего на два пункта, с 7 до 9 процентов, ежемесячный платеж вырастет на 13 процентов, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 34 процента.

В связи с этим, согласно принятому закону, на кредиты сроком больше 20 лет и менее одного года будут устанавливать только фиксированную ставку. Кредиты с переменными ставками будут допустимы «для граждан с очень высокими доходами, которые хорошо понимают возможные риски». Для основной группы заемщиков переменные ставки тоже возможны. В некоторых случаях условия и объем выдачи таких кредитов будет определять ЦБ с учетом региональных особенностей.

И для микропредприятий

Закон также устанавливает, что максимальное значение переменной процентной ставки по кредитам может превышать установленную договором на дату заключения ставку не более чем на 4 процента. Это правило касается как заемщиков-физлиц, так и микропредприятий.

Кроме того, банки будут обязаны уведомлять об изменении ставки в обновленном графике платежей как минимум за 15 дней. А заемщик вправе в течение трех месяцев обратиться в финансовую организацию с требованием увеличить срок возврата кредита, но только на срок не более четырех лет.

В заключении Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам указано, что эти меры будут способствовать «усилению защиты прав и интересов заемщиков».

Зампред этого комитета Мухарбий Ульбашев, представляя закон в Совфеде, подчеркнул, что «возможность заключения ипотечных и потребительских кредитов с переменной процентной ставкой для физлиц ограничивается».