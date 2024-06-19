Аналитик рассказал, стоит ли избавляться от наличных долларов и евро

Если человеку нужна валюта прямо сейчас, например, он летит в отпуск за границу, то следует, конечно, ее покупать. Об этом рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

При этом эксперт отметил, что не стоит продавать наличные в долларах и евро, которые могут подорожать после 13 августа 2024 года. Чернов объяснил, что спрэды между операциями на покупку и продажу валюты в российских банках и обменных пунктах валют в скором времени сократятся. Однако снижение спрэда еще не означает, что курс станет более выгодным.

— Ограничения на операции с долларами и евро через НКЦ вступят в силу только 13 августа, после чего может последовать подорожание долларов и евро в России, — отметил Чернов в комментарии РИАМО.



В свою очередь экономист Николай Кульбака заявил, что в краткосрочной перспективе снижение курса американской валюты продолжится. Если рассматривать долгосрочный период, то можно ожидать проседание рубля, передает 360.ru.

13 июня курс доллара вырос до 100 рублей в московских обменниках после введения санкций в отношении Московской биржи. Акции биржи упали на 15 процентов.