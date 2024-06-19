В России зафиксировали рост спроса на цифровые книги

Спрос на цифровые книги в России увеличился за год более чем на треть, у некоторых сервисов — в два раза.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

«В период с 1 января по 31 мая 2024 года продажи электронных и аудиокниг в сервисе, а также прочтения и прослушивания по «Литрес Подписке» выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявили в пресс-службе ГК «Литрес».



В пресс-службе «МТС Медиа» отметили, что с мая 2023-го по май 2024 года число платящих пользователей «МТС.Строк» выросло более чем вдвое.

В издательстве «МИФ» рассказали, что в первом полугодии 2024 года рост остаётся примерно на одном уровне с прошлым годом — в диапазоне 1—2%.

Ранее учитель-логопед городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ольга Преснова рассказала, что чтение стихов классика способствует развитию грамотной речи у детей.