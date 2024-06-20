В России хотят отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

РБК: ФНС хочет отказаться от большинства деклараций по НДФЛ
Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена отказаться от основной части деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом, ссылаясь на план деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 годов, сообщает РБК.
ФНС собирается реализовать бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. До декабря следующего года ведомство должно будет заключить соответствующий государственный контракт и выпустить приказ о вводе новой системы в промышленную эксплуатацию.
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В частности, предполагается отказаться от декларирования доходов от реализации недвижимого имущества и от реализации транспортных средств.
Бездекларационный порядок уплаты НДФЛ начнет осуществляться по доходам, полученным с 1 января 2025 года.
До этого сообщалось, что ФНС будет автоматически определять статус налогового резидента.
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