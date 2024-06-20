Блиновская задолжала приставам две тысячи рублей

Блогер Елена Блиновская оказалась должна Федеральной службе судебных приставов (ФССП) две тысячи рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что исполнительное производство (ИП) запущено по двум задолженностям. Каждая из них подразумевает взыскание одной тысячи рублей.

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Первое производство возбудили 7 октября 2022 года из-за задолженности по исполнительному сбору. Аналогичное ИП запустили 27 сентября 2023 года.

Ранее стало известно, что 9-й Арбитражный апелляционный суд Москвы отказался снижать суммы налогов Блиновской. Блогер подала иск с требованием признать незаконным решения ИФНС России по Москве о привлечении ее к ответственности. Адвокат женщины утверждал, что ФНС начислила Блиновской 220 миллионов рублей долгов незаконно, однако суд отказал удовлетворить иск.