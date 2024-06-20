В России назвали причину повышения ставок по вкладам

Причиной продолжающегося роста ставок по вкладам, в некоторых российских банках достигающих уже 20 процентов годовых, является то, что кредитные организации больше не ожидают снижения ставок ЦБ в этом году, рассказал агентству «Прайм» главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

По его словам, с этим, в частности, связана готовность повышать ставки по долгосрочным депозитам, которые в последнее время уступали условиям по трех- и шестимесячным вкладам. Другой причиной наблюдающейся тенденции эксперт назвал ожидание нового ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

«Несмотря на то что 7 июня ставка была сохранена на уровне 16 процентов, регулятор дал жесткий сигнал, указав на возможность повышения на следующем заседании», — напомнил он.



Зварич считает, что если риски ужесточения ДКП будут расти, банки РФ могут продолжить улучшать условия по вкладам и накопительным счетам.

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, резко выросла в начале июня, достигнув уровня 15,69 процента годовых. Показатель увеличился более чем на полпроцента по сравнению с зафиксированными в третьей декаде мая 15,16 процента.

В Банке России тем временем указывают, что на фоне произошедшего в мае ускорения годовой инфляции до 8,3 процента с апрельских 7,84 процента поддерживать жесткие денежно-кредитные условия ради дальнейшего снижения роста цен придется в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось ранее. Регулятор отмечает, что темпы роста цен в России вернулись к уровням 2023 года.