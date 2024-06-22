Путин ограничил плавающие ставки по кредитам населению

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий применение переменной (плавающей) ставки по кредитам. Документ опубликован на портале правовой информации.

Он устанавливает, что сумма кредита с плавающей ставкой привязана к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в целом по РФ. Для ипотечных кредитов минимальная сумма кредита с плавающей ставкой определена в размере 200 среднемесячных зарплат, максимальная - 1 тыс. среднемесячных зарплат. Срок кредита не должен превышать 20 лет, а ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, но не более чем на четыре процентных пункта.

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Для потребительских кредитов минимальная сумма определена в 1 тыс. среднемесячных зарплат. Для потребительских кредитов, а также для ипотечных кредитов с суммой от 1 тыс. зарплат ограничений по сроку кредита и ставке не установлено.