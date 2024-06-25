Аналитик объяснил, возможно ли заработать на укреплении рубля

При укреплении рубля иностранную валюту можно приобрести дешевле, а значит, появляется возможность диверсифицировать сбережения по валютам, при этом сейчас лучше не выбирать доллар или евро, считает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

«Укрепление рубля предоставляет хорошую возможность для проведения диверсификации сбережений по валютам, так как в этот момент можно приобрести иностранную валюту дешевле», — говорит Зварич.



Сохранение доли средств в валюте, по словам аналитика, позволит снизить влияние ослабления рубля на сбережения в случае реализации соответствующих рисков.

При этом сейчас, учитывая переход доллара и евро в разряд валют недружественных стран, эксперт считает, что лучше фокусироваться на диверсификации через юань.