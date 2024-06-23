В России ограничили использование переменных ставок по кредитам

Кредитные ставки закончили свободное плавание. С 1 сентября нынешнего года банки смогут использовать переменные процентные ставки, в том числе по ипотеке, только с большими ограничениями. Это поможет уберечь средства граждан. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

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Использовать плавающую ставку вообще запретят для долгосрочных кредитов - свыше двадцати лет. В таких случаях можно будет устанавливать только фиксированные проценты.

Для кредитов, которые выдаются на иные сроки, будут установлены существенные ограничения. Банки смогут выдавать кредиты с плавающей ставкой, по сути, только в двух случаях. Первый - если это ипотечный кредит на срок не более двадцати лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат в России. Таким образом, при текущем уровне зарплат нижняя планка по ипотеке с плавающей ставкой будет около 15 млн рублей, а верхняя - примерно 73 млн.

Второй случай - плавающая ставка может применяться в потребкредитах, если их сумма превышает среднемесячную зарплату в 200 раз. Как уже было сказано, речь о 15 млн рублей и более.

Дело в том, что заемщики, привлекающие такие большие средства, обычно могут правильно оценить риски переменной ставки, объяснили авторы. Кроме того, уточняется, что плавающая ставка не может быть установлена для кредитов, заключенных на срок менее года. Это позволяет не усложнять условия кредитования в таких случаях, в том числе в силу дополнительных требований по информированию заемщиков, говорится в пояснительной записке.

При этом для "плавания" ставки будет установлен "потолок" в 4%, выше которого банк не сможет поднимать проценты для заемщика. Это правило касается как заемщиков-физлиц, так и микропредприятий. Кроме того, банки будут обязаны уведомлять об изменении ставки как минимум за 15 дней. А заемщик, получив уведомление, будет вправе в течение трех месяцев потребовать увеличить срок возврата кредита, но только на срок не более четырех лет.

Таким образом, плавающая ставка все же может быть применена в отношении большинства кредитов, но она не может вырасти более чем на 4%, если вдруг банк захочет в силу ситуации повысить процент по кредиту, подчеркнул один из авторов, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"У гражданина должно быть право такие договоры заключать, при этом необходимо максимально его страховать, в том числе с помощью таких законов, которые устанавливают верхнюю планку", - уточнил парламентарий.



Почему нужны ограничения плавающих ставок? Как пояснил Аксаков, кредиты с плавающей ставкой часто повышают долговую нагрузку на людей, а для банков создают риски массовых невозвратов. Ставка может "уплыть" весьма существенно. Согласно разъяснению депутатов, это может произойти, если произошел скачок курса валют или ставки рефинансирования либо изменились другие рыночные индикаторы. Кредитные организации предлагают такие варианты клиентам, чтобы управлять своим процентным риском. Однако заемщик, соглашаясь на такое предложение, лишен определенности - сколько он в итоге заплатит.

При этом чем больше срок кредита, тем выше процентный риск при одном и том же постоянном изменении ставки. Аксаков и его соавторы привели пример. Человек согласился на плавающую ставку, и она увеличилась с 7 до 9%. Вроде звучит не так страшно, но данный гражданин в сумме за 15 лет переплатит по кредиту из-за этого аж 34%. А при росте процентной ставки до 10% суммарная переплата по кредиту увеличится уже на 51%.

Зачастую граждане невнимательно читают договор и не видят, что им предлагают ставки с таким переменчивым "характером". И такие заемщики, по словам Анатолия Аксакова, столкнулись с финансовыми сложностями, когда Центробанк повысил ключевую ставку.

"Наиболее уязвимы к изменению процентных ставок менее обеспеченные граждане, - говорится в пояснительной записке. - Они, как правило, берут небольшие по сумме кредиты, но у которых рост платежей по обязательствам приведет к существенному увеличению долговой нагрузки".



Действие закона будет распространяться на договоры, заключенные после 1 сентября.