в России предприниматели без ИП смогут получить налоговый вычет

Власти планируют расширить круг лиц, имеющих право на профессиональный налоговый вычет. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Минфин, законопроект есть в распоряжении издания.

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Как сообщили "Известиям" в ведомстве, речь идет о гражданах, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), но фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность. При этом в Минфине пояснили, что это не касается самозанятых, которые платят налог на профессиональный доход (НПД) вместо НДФЛ. В частности, поправки коснутся россиян, зарабатывающих на сдаче жилья в аренду, без перехода на ИП или НПД.

Отмечается, что соответствующая инициатива стала следствием принятого 14 февраля 2024 года решения Конституционного суда № 6-П.

КС РФ ввел до 1 января 2025 года временное регулирование, согласно которому незарегистрированные как ИП предприниматели не имеют права на профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ. После начала 2025 года, если законодатели не утвердят новых правил, бизнесмены без ИП смогут получать профессиональные налоговые вычеты как в сумме документально подтвержденных расходов, так и в размере 20% дохода при невозможности подтвердить расходы документально.