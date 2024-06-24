Эксперт рассказала, как можно снизить ставку по кредиту

Банк может прибегнуть к снижению ставки по кредиту в случае отсутствия по нему просрочек со стороны заемщика. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Речь идет о поощрении добросовестных клиентов, отметила собеседница. Также понизить ставку можно за счет реструктуризации (пролонгация срока кредита или снижение процентной ставки по нему) и рефинансирования (действующий кредит погашается за счет нового займа по более выгодной ставке).

Белянчикова отметила, что самый реальный способ снижения ставки по кредиту — рефинансирование. Однако в данном случае в стране должна падать ключевая ставка, добавила она.

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Ранее аналитик Банки.ру Эряния Бочкина заявила, что в России с июля ожидается ужесточение требований по выдаче потребительских кредитов. Нововведения коснутся и кредитных каникул. Ужесточение предполагает применение банками и микрофинансовыми организациями повышенных коэффициентов риска по займам клиентов со средней и высокой долговой нагрузкой, отметила специалист.