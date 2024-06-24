Названы разоряющие покупателей уловки магазинов

Одной из популярных уловок, заставляющих россиян тратить лишние деньги, являются программы лояльности, рассказала NEWS.ru маркетолог Юлия Родочинская.

Эксперт подчеркнула, что они привязывают человека к конкретной марке. Кроме того, акции заставляют покупать больше из-за страха упущенной выгоды, предупредила маркетолог.

«Первая уловка — акции, подталкивающие покупателей к внеплановым тратам, играя на страхе упущенной выгоды и желании экономить. Есть еще программы лояльности — дисконтные, бонусные, партнерские, привязывающие гражданина к конкретной марке, увеличивают средний чек в магазине», — пояснила Родочинская.



Провоцирует на лишние траты и пассивная реклама, отметила эксперт. По ее словам, также воздействует на покупателей аромамаркетинг. Родочинская пояснила, что запахи вызывают необходимые ассоциации, подталкивающие к дополнительным тратам.

«Больше всего активизировать аудиторию способно ощущение острого дефицита продукта. Как правило, его создают искусственно, помечая товар как «последний» или подчеркивая экстремально высокий спрос на него. Нужно критически оценивать все торговые предложения и учиться видеть крючки, расставленные на полках супермаркетов», — заключила маркетолог.



Юрист Александр Хаминский ранее предупредил, что цена на садовый инвентарь не должна быть ниже рыночной. Он предупредил, что зачастую дешево продают товар недобросовестные продавцы, которым нужно сбыть дефектную продукцию.