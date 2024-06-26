Известный флагман от Hyundai снова представлен в России

<p>Флагманский кроссовер <strong>Hyundai</strong> в комплектации <strong>Calligraphy</strong> вернулся на российский рынок. Журналисты издания<a href="https://speedme.ru/posts/id-67055-udostoennyj-neskolkih-nagrad-flagman-marki-hyundai-vernulsja-v-rossiju" target="_blank" rel="noopener"> SPEEDME.RU</a>, проводя регулярный анализ рынка, выяснили, что автомобиль уже доступен в нескольких автосалонах Москвы и Санкт-Петербурга по цене 8 490 000 рублей.</p><p>В страну было завезено более 10 машин через параллельный импорт. Этот кроссовер выпускается в новейшем поколении 2024 года и предлагается в версии <strong>Calligraphy. </strong>Все автомобили оснащены 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 200 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Кроссовер также комплектуется полным приводом.</p><p>В стандартной комплектации <strong>Calligraphy</strong> входят различные опции для удобства и безопасности водителя и пассажиров:</p><ul><li>Высококачественные отделочные материалы салона.</li><li>Передовая мультимедийная система.</li><li>Комплекс современных систем безопасности.</li><li>Адаптивный круиз-контроль.</li><li>Премиальная аудиосистема.</li><li>Панорамная крыша.</li><li>Система кругового видеообзора.</li></ul><p>Флагманский кроссовер <strong>Hyundai</strong> регулярно получает высокие оценки и награды на международных автошоу и конкурсах, подтверждая своё признание в автомобильной индустрии. Среди его заслуг — престижная<strong> «Red Dot Design Award» </strong>за дизайн, высшая оценка <strong>«IIHS Top Safety Pick+» </strong>за безопасность и множество призов <strong>«Car of the Year» </strong>в разных странах за инновации и комфорт.</p>