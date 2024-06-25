Санкт-Петербург отказался повышать тарифы на ЖКХ с 1 июля

Власти Санкт-Петербурга отказались повышать тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с 1 июля. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Александр Беглов.

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«Бюджет Санкт-Петербурга превысил триллион рублей. Это дает нам возможность выделить необходимые средства для компенсаций ресурсоснабжающим организациям. Мы сохраним тарифы на существующем уровне», — говорится в сообщении.



Отказ от повышения тарифов на ЖКХ обойдется городу более чем в 6,5 млрд рублей.

Индексация платы за коммунальные услуги в июле запланирована по всей России. В среднем тарифы вырастут на 10%. Сильнее всего подорожает газ — на 23%. Плата за горячую воду и водоотведение вырастет на 11–14%, за электроэнергию — на 8,7%.

Часть населения может претендовать на субсидии от государства. Отказ в компенсации расходов на ЖКХ можно получить при наличии противоречий.