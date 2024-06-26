В России изменят порядок выплаты пенсий

В России планируют дать инвалидам возможность выбирать: получать выплату по накопительной части пенсии единовременно или ежемесячно. С таким предложением выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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«Думаю, что, может быть, стоит даже увеличить такой процент от средней заработной платы и позволить людям получить единовременно срочную выплату», – отметила депутат.



У некоторых россиян выросла пенсия

Речь идет о том, чтобы дать возможность инвалидам выбирать: получать выплату по накопительной части пенсии единовременно или ежемесячно. Бессараб отметила, что сейчас срочная выплата предоставляется в случае, если по сравнению со средней заработной платой общая сумма накопления составляет менее пяти процентов. Депутат считает, что если пенсионер собирается получать такую выплату пожизненно, то следует дать ему эту возможность, передает «Лента.ру».

Напомним, с 1 июля 2024 года вступят в силу значительные изменения в пенсионной системе и в сфере коммунальных услуг. Будут повышены пенсии для определенных категорий пенсионеров, а также отменены комиссии за оплату коммунальных услуг для некоторых льготных групп.