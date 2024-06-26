Перечислены виды мошенничества на маркетплейсах

По прогнозам аналитиков, к 2027 году доля электронной коммерции в мировых розничных продажах достигнет 25%. Растущая популярность маркетплейсов привлекает много мошенников. Глава отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев рассказал «Газете.Ru» о самых распространенных схемах злоумышленников.

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Фишинг стоит во главе этого короткого списка. Злоумышленники создают поддельные сайты, похожие на известные маркетплейсы, и убеждают пользователей вводить персональные данные и данные банковских карт. Другая схема заключается в переводе покупателя на внешние мессенджеры для дальнейшей коммуникации и предоставления фальшивых ссылок для оплаты. В результате средства поступают не на счет продавца, а на счет мошенников.

«В некоторых случаях мошенники выдают себя за продавцов и сообщают о недоступности товара, предлагая вернуть деньги через фишинговый сайт. Это наносит ущерб не только пользователям, но и репутации магазинов», – сказал эксперт.



Для защиты от мошенников Ивлев рекомендовал россиянам соблюдать основные правила кибергигиены. А именно, использовать надежный пароль, не связывать зарплатную карту с личным кабинетом маркетплейса, периодически пополнять баланс специальной картой для интернет-покупок, не переходить по ссылкам, предоставленным продавцом, и тщательно изучать отзывы и рейтинг магазинов.