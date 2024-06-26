Госдума приняла законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам, пишет ТАСС.

Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, решение президента России Владимира Путина о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам повысит производительность труда и вернет в экономику России опытные кадры. По его словам, оно затронет 7,87 млн человек.

Кому повысят пенсии с 1 июня 2024

Индексация пенсий работающим пенсионерам в России была приостановлена с 2016 года. Теперь механизм снова будет действовать.