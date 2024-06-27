Россиян напугали неожиданными долгами из-за старых кредиток

Россиянам, которые закрыли все свои финансовые обязательства по кредитной карте, следует сдать её в банк, как только кончится срок её действия.

Об этом рассказала юрист Елена Держиева, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Аргументы и факты».

По её словам, к каждой карте привязан банковский счёт, через который оформляются все финансовые операции, в том числе снятие наличных и оплата покупок.

Это значит, что для её закрытия нужно обратиться в банк. Только тогда кредитное учреждение смогут её заблокировать, как и сам банковский счёт.

Если этого не сделать, то банк сможет взимать плату за годовое обслуживание «пластика» или смс-оповещения с данного счёта, даже если человек ею не пользуется.

Тогда средства будут снимать с кредитного лимита, а значит, появится риск ухудшить свою кредитную историю из-за образовавшегося долга.

По этой причине при истечении срока действия карты необходимо обратиться в банк и написать соответствующее заявление с просьбой закрыть счёт.