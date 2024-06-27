В Индонезии заявили о допуске карт «Мир» для оплаты турсбора

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил в интервью РИА Новости, что надеется на скорое возобновление прямых рейсов с Россией.

«Надеюсь, в ближайшее время всё будет решено», — сказал глава ведомства.

По его словам, существуют некоторые технические проблемы, однако они решаются.

Также Уно подчеркнул, что прямые рейсы между двумя странами были бы лучше для окружающей среды, стоили бы дешевле и позволили бы людям проводить больше времени в Индонезии, помогая местной экономике.

Ранее поступала информация, что Минтуризма Индонезии может включить карты МИР в способы оплаты сбора на Бали.

Кроме того, сообщалось, что Россия и КНДР прорабатывают возможность запуска прямых рейсов.