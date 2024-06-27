Россиянин побывал в Таджикистане и рассказал об «ужасающих» выплатах пенсионерам

– Я бы не стала ничего ему говорить. Что я могу обсуждать с человеком, если он непробиваемый. Такая вот позиция у человека. Так он видит мир в своей голове. Я бы просто промолчала. Мне кажется, это правильная позиция. Что ему без толку говорить, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.