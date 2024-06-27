Для части студентов в России предложили ввести стипендию в размере МРОТ

Министерство образования РФ предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) для студентов вузов — родителей дошкольников. Об этом в четверг, 27 июня, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующее предложение могут включить в национальный проект «Семья». По данным Минобрнауки, в 452 университетах России уже предоставляется материальная помощь женщинам, которые стали родителями во время учебы. Кроме того, 347 вузов оказывают поддержку одиноким матерям или отцам, передает ТАСС.

Кроме того, 20 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предлагает введение ежегодной выплаты работающим родителям двух и более детей. Отмечается, что доход на душу населения в семье не должен превосходить полутора прожиточных минимумов.

В Госдуму также внесли законопроект, согласно которому предлагается ежегодно выплачивать на каждого ребенка до 16 лет с гражданством РФ 20 процентов от прожиточного минимума.

В начале июня Совет Федерации одобрил закон о продлении до 1 июля 2031 года государственной поддержки по ипотеке для многодетных семей.