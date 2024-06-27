Какие законы вступают в силу в июле

С 1 июля в России начинают действовать разные законы, которые касаются россиян. Подробности узнала «Парламентская газета».

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Подорожает загранпаспорт

Сумма госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации увеличится на одну тысячу рублей. Так, россиянам будет необходимо уплатить 6 тысяч рублей вместе 5 тыс. Загранпаспорт нового поколения для ребенка до 14 лет подорожает на 500 рублей – с 2,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

Увеличится плата за ЖКУ

Согласно распоряжению Правительства РФ, со следующего месяца в стране увеличат тарифы на коммунальные услуги. Каждый регион установит свой размер повышения.

Подорожает крепкое спиртное

В стране ожидается повышение минимальных розничных цен на алкоголь крепостью свыше 28 процентов. Соответствующий приказ начинает действовать с 1 июля. Так, стоимость водки повысится с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, коньяка — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей.

Некоторые категории граждан будут освобождены от комиссии при оплате услуг ЖКХ

Некоторые категории россиян будут освобождены от комиссии за оплату жилья и коммунальных услуг. Речь идет о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий.

О пенсионных накоплениях проинформирует Соцфонд

Социальный фонд будет осведомлять россиян об их накоплениях в негосударственных пенсионных фондах. Ранее Соцфонд информировал людей только о тех накоплениях, которые формируются в нем, а ранее были в Пенсионном фонде.

У граждан появится возможность копить на дополнительную пенсию

Согласно новому закону, который вступает в силу с июля, для формирования долгосрочных сбережений разрешат использовать средства пенсионных накоплений, учитываемые на счету накопительной пенсии граждан.

Должникам станет проще погашать кредиты

В России изменят порядок погашения задолженности перед банками для россиян, которые оказались в сложной финансовой ситуации. Так, заемщики будут вначале платить проценты по кредиту, потом уменьшать тело кредита, а пени и штрафы погашать в последнюю очередь.

Заемщиков с долгами защитят от необоснованных взысканий

В стране вступает в силу закон, в соответствии с которым срок завершения исполнительного производства о взыскании долгов, если есть бесспорные основания для его окончания или прекращения, уменьшат с до трех дней (ранее он составлял два месяца).

Взять автокредит станет проблематичнее

Центробанк РФ принял решение о повышении надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и установил надбавки по автокредитам. В частности, надбавки по автокредитам будут действовать для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (более 50 процентов).