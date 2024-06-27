Россияне взяли рекордный объем микрозаймов

Россияне взяли рекордный за полтора года объем микрозаймов, сообщает РБК.

МФО в мае одобрили россиянам займы на сумму 81,4 млрд руб. В условиях экономической нестабильности и высокой инфляции многие люди ищут способы быстро покрыть непредвиденные расходы или увеличить свой доход. Микрокредиты предлагают быстрый доступ к денежным средствам, что делает их привлекательными для тех, кто нуждается в деньгах «здесь и сейчас», поясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Микрофинансовые организации (МФО) часто имеют более лояльные требования к заемщикам, чем банки. Это делает микрокредиты доступными для тех, кто не может получить кредит в банке из-за плохой кредитной истории или низкого дохода. МФО активно рекламируют свои услуги, используя различные каналы — интернет, телевидение, радио, что делает микрокредиты более известными и доступными для широкого круга населения, подчеркивает эксперт.