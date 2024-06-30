На Урале увеличили выплаты для многодетных семей на школьную форму

Введение федеральных выплат ко Дню семьи, любви и верности, отмечающий ежегодно 8 июля, не планируется в 2024 году. Об этом рассказала член комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб.

Она добавила, что будут отдельные встречи, подведение итогов федеральных конкурсов и фестивалей, также в РФ действует грантовая поддержка семей.

— И почти каждый регион готовится к празднику, на котором планируется чествование многодетных семей, семей трудовых династий и так далее, — сказала парламентарий в беседе с РИА Новости.

20 июня Госдума одобрила в I чтении выплату работающим родителям с двумя и более детьми. Законопроект предусматривает, что они будут ежегодными.

Недавно другая чиновница, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что планируемое увеличение госпошлины за расторжение брака может снизить число фиктивных разводов в России.

Еще один депутат Государственной думы Яна Лантратова заявила, что идеология чайлдфри является эгоистичной и разрушительной, крепкая семья — основа крепкой страны.