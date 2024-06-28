ЦБ ужесточит выдачи необеспеченных потребкредитов

ЦБ РФ с 1 сентября повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, следует из материалов регулятора.

"Банк России повышает с 1 сентября 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков", - указывает ЦБ.



В ЦБ отмечают, что решение обусловлено ускорением роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам (в мае задолженность увеличилась на 2%, в апреле и марте - на 1,8%). По данным регулятора, годовые темпы роста задолженности составили 18,1% на 1 июня 2024 года (приведенные к годовому выражению - 20%), что значительно опережает динамику доходов населения (14,2% в I квартале 2024 года к I кварталу 2023 года) и способствует росту долговой нагрузки граждан.

"Опережающими темпами растет кредитование по ранее выданным кредитным картам, в отношении которых макропруденциальные лимиты действуют с задержкой, так как применяются при увеличении кредитного лимита или выдаче новой карты, но не ограничивают предоставление средств в рамках ранее одобренных лимитов. В I квартале на выдачи с ПДН выше 80% пришлось 22% кредитов, предоставленных по кредитным картам. Повышение макропруденциальных надбавок снизит привлекательность таких кредитов для банков", - отмечает ЦБ.



По данным Банка России, принятые меры также позволят ускорить процесс накопления макропруденциального буфера капитала, который составил на 1 июня 2024 года 4,3% от портфеля необеспеченных потребительских кредитов (0,6 трлн рублей).