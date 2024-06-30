Некоторые россияне могут рассчитывать на увеличение пенсионных выплат с 1 июля. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, повышение коснется трех категорий граждан: работающих пенсионеров, которые прекратили трудиться в июне; 80-летних пенсионеров и инвалидов.

— Для них в два раза будет увеличена фиксированная выплата — до 16 269,76 рубля, — пояснил юрист, говоря о 80-летних гражданах.



Говоря об инвалидах, эксперт указал, что фиксированную надбавку увеличат вдвое для тех, кто оформил инвалидность первой группы в июне.

Важно, что для получения выплат в новом объеме не нужно лично идти в отделение Социального фонда или писать заявление. Все расчеты будут произведены автоматически, указал Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

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Размер пенсии россиянина на данный момент зависит от официальной заработной платы: максимальное число пенсионных баллов можно получить при годовой зарплате от 2,2 миллиона рублей, а также от продолжительности страхового стажа и нестраховых периодов. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

Вице-премьер России Татьяна Голикова во вторник, 25 июня, сообщила, что минимальное увеличение пенсий россиян после индексации должно составить около 1300 рублей.