В Госдуме объяснили отличия страховой пенсии от социальной

Для получения россиянами социальной пенсии необходимо отсутствие права на страховую, которая до 2015 года называлась трудовой, объяснил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, размер страховой пенсии зависит от индивидуальных пенсионных коэффициентов, а соцпенсия — фиксированная.

«Для получения социальной пенсии необходимо отсутствие права на страховую. Когда у человека есть возможность получать одновременно и социальную, и страховую пенсии, ему назначают ту, что выше по размеру», — говорит он.



Депутат объясняет, что страховую пенсию можно получить при наличии требуемого стажа работы и достаточного количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). В 2024 году это 15 лет и 28,2 ИПК.

Если нет нужного стажа или количества ИПК, назначается социальная пенсия, которая выплачивается на пять лет позже страховой. Ее размер зависит от ИПК, в отличие от соцпенсии, размер которой фиксированный и в 2024 году составляет 7689,78 рублей.

«Страховую пенсию с 1 февраля 2025 года будут индексировать, но еще и, возможно, будет предусматриваться дополнительное повышение 1 апреля, а вот социальную пенсию индексируют только 1 апреля», — говорит Чаплин.



Нетрудоспособные граждане, не способные самостоятельно обеспечивать свои потребности, получают социальные выплаты от государства, то есть социальную пенсию. К примеру, это пожилые люди, чей стаж работы недостаточен для получения более высокой страховой пенсии, подытожил он.

Ранее сообщалось, что Министерство труда хочет решить проблему дефицита кадров в России за счет трудоустройства инвалидов. Эта категория граждан может быть освобождена от НДФЛ и налогов на самозанятость в случае открытия собственного бизнеса.