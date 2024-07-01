В ОКБ сообщили о росте до 77% доли новых авто в общем объеме автокредитования

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Объемы выдач новых автокредитов в мае выросли на 10%, а количество - на 9% по отношению к апрелю, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), материалы есть в распоряжении ТАСС.

"Объемы выдач новых автокредитов за месяц выросли на 10%, а количество - на 9%. В мае было выдано 106,32 тыс. автокредитов на 160,99 млрд руб., месяцем ранее - 97,96 тыс. кредитов на 146,03 млрд руб.", - сообщили в ОКБ.

Отмечается, что средний чек автокредита за месяц вырос на 2%: с 1,49 млн до 1,51 млн рублей. Средний срок автокредитования увеличился на 1 месяц и составил 70 месяцев (5 лет 10 месяцев). В годовом отношении объемы выдач новых автокредитов выросли на 69%, а количество - на 58%. В мае 2023 г. было выдано 67,32 тыс. автокредитов на 95,06 млрд рублей. Средний размер автокредита вырос за год на 7% с 1,41 млн рублей. Средний срок автокредитования вырос на 9 месяцев: в мае 2023 года он составлял 61 месяц (5 лет 1 месяц).

Параметры автокредитов по регионам

В ТОП-5 регионов по объемам выдач автокредитов в мае вошли Москва - 7,48 тыс. автокредитов на 15,17 млрд рублей, Московская область - 7,4 тыс. кредитов на 13,32 млрд рублей, Санкт-Петербург - 5,26 тыс. кредитов на 9,21 млрд рублей, Краснодарский край - 4,32 тыс. кредитов на 7 млрд рублей и Татарстан - 4,69 тыс. кредитов на 6,83 млрд рублей.

В большинстве регионов РФ в мае количество и объемы выдач автокредитов, по данным ОКБ, выросли. Наибольший прирост зафиксирован в Дагестане - на 29%, а объемов - на 44%. На прежнем уровне количество выдач сохранилось в Хакасии, Северной Осетии, Москве, Калужской, Вологодской, Саратовской, Тюменской областях, Камчатском крае и Ненецком АО. Объемы автокредитования без изменений остались в Туве и Хабаровском крае. Наибольшее снижение автокредитования отмечается в Еврейском АО, где количество выдач сократилось на 24%, а объемы - на 29%.

Наибольший прирост среднего размера автокредита в мае зафиксирован в Ингушетии - на 27%. Без изменений размер автокредита остался в Свердловской, Ленинградской областях, Карелии и Якутии. Наибольшее снижение среднего размера автокредита - на 9% - отмечается в Сахалинской и Магаданской областях. Самые крупные автокредиты выдавали в мае жителям Москвы - в среднем 2,03 млн рублей, Ненецкого АО - 1,83 млн рублей, Московской области - 1,8 млн рублей, Камчатки и Санкт-Петербурга - по 1,75 млн рублей.

Автокредиты на самый длительный срок - 78 месяцев (6 лет 6 месяцев) - выдавали в мае в Туве. Самый короткий срок автокредитования зафиксирован в Чечне - 63 месяца (5 лет 3 месяца). В Москве, Санкт-Петербурге, Тульской, Сахалинской, Владимирской, Нижегородской областях и Хабаровском крае средний срок автокредитования составил 67 месяцев (5 лет 7 месяцев).