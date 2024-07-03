Пенсионеры смогут получить ряд услуг бесплатно: какие льготы работают этим летом

Этим летом пенсионерам оказывают целый ряд услуг бесплатно. Издание Life разбиралось, от каких выплат освобождают получателей пенсии.

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По словам юриста «Европейской юридической службы» Екатерины Тусляковой, пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера, полагается бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз в два года.

Для работающих пенсионеров предусмотрены имущественные вычеты в размере произведенных расходов на приобретение или строительство жилого помещения и на уплату процентов по соответствующим целевым кредитам за три налоговых периода, напомнила собеседница. Туслякова отметила, что пенсионерам также не нужно платить налог на имущество и земельный участок, площадь которого составляет 600 квадратных метров.

Пожилым гражданам и инвалидам, проживающим в организациях социального обслуживания, предоставляют бесплатную юридическую помощь. Пенсионеры, которые получают пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах, лекарства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен.

Кроме того, уже с текущего месяца с пенсионеров не берут комиссию за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Ранее Госдумой в ходе пленарного заседания в среду был принят во втором чтении законопроект, который возвращает с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.