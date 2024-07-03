Эксперт рассказал, какие наказания грозят должникам за услуги ЖКХ

Должникам за услуги ЖКХ в России могут грозить арест имущества и запрет выезда за рубеж, утверждает эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук, пишет «Прайм».

Первое – это начисление пени в размере 0,5% от суммы долга, начиная с определенного дня неоплаты. Также долг за коммунальные платежи должен быть просужен, чтобы считаться именно задолженностью, считает Павел Склянук. По его словам, управляющая компания вправе идти в суд, но приставы не уполномочены списывать деньги со счетов должника, если он платит за текущие периоды.

Следующей мерой борьбы с должниками могут стать ограничения со стороны приставов, в том числе запрет выезда за границу. Если человек накопил долгов на сотни тысяч рублей, то должно появиться право наложения ареста на его имущество. Эксперт уверен, что у должников по ЖКХ в России сейчас нет никаких серьезных негативных последствий.

Тем временем с 1 июля в России заработало постановление правительства, согласно которому расценки на услуги ЖКХ увеличатся во всех регионах. Увеличение произойдет в интервале от 4% до 15%, в среднем на 500–550 рублей.