Дерипаска призвал не плакать от нежелания людей работать даром

Российский миллиардер Олег Дерипаска в ходе сессии на Финансовом конгрессе Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге, призвал бизнес не плакать от нежелания людей работать даром и возникающих проблем со средствами. Трансляция мероприятия ведется на канале ЦБ в YouTube.

По его мнению, задача бизнеса заключается не в том, чтобы меньше платить, а в том, чтобы научить сотрудников работать эффективнее. Но сработает такой метод только в случае активного экспорта, потому что объема внутреннего российского рынка недостаточно.

А с поставками за рубеж, указал Дерипаска, возникают проблемы из-за логистики и инфраструктуры. «Скорость движения по железной дороге на восток меньше 40 километров в час. У нас все стоит от Урала до Иркутска, просто пробка многомесячная», — указал он.

Миллиардер подчеркнул, что адаптацию к новым глобальным экономическим реалиям, в первую очередь к западным санкциям, нельзя проводить на паузе, то есть притормозить экономический рост. Выходом, считает он, станет увеличение финансирования без учета негативных факторов.

«А с людьми, если будут деньги, мы разберемся», — заключил он.



Бизнесмен, обозначенный на сессии как «общественный деятель», таким образом выступил против концепции «перегрева экономики», сторонником которой является председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По его мнению, ключевую ставку (в настоящее время составляет 16 процентов) необходимо резко снижать, чтобы сделать кредиты более доступными для предприятий и увеличить расходы, в том числе на персонал.

В свою очередь глава регулятора неоднократно указывала, что низкая ставка не повлияет на дефицит кадров в экономике, а заемные средства полностью уйдут в инфляцию и разбалансируют финансовую ситуацию. По оценкам аналитиков, на заседании совета директоров ЦБ будет принято решение о новом повышении ключевой ставки, поскольку инфляционные ожидания населения, как и рост цен, только ускоряются.