Аксаков назвал ошибкой заморозку пенсионных накоплений

Заморозка пенсионных накоплений была ошибкой, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение ориентировались, и начали формироваться негосударственные пенсионные фонды. Все рассчитывали, что они смогут работать с деньгами, поступающими в эти фонды, довольно приличные суммы уже собрали. Потом вдруг неожиданно меняем правила игры. <…> Надо внимательно посмотреть, может быть, нам вернуться к тем правилам игры, которые действовали до 2014 года", - сказал Аксаков на Финансовом конгрессе Банка России.



Однако возвращение к нормам, которые действовали до 2014 года, - это дискуссионный вопрос, считает депутат.

"Там есть разные взгляды и позиция, в конце концов, того министерства, которое эту тему ведет. Она пока, насколько я понимаю, отрицательная. Эту работу надо вести", - заключил Аксаков.



До 31 декабря 2013 года работодатель уплачивал в СФР (ранее - ПФР) за счет собственных средств страховые взносы в размере 22% от заработной платы работников, которые делились в пропорции 16% и 6% между страховой и накопительной пенсией соответственно. С 2014 года в связи с "мораторием", установленным законодательно и действующим до конца 2024 года, все 22% взносов направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, накопительная пенсия граждан с 2014 до конца 2024 года будет увеличивается только за счет инвестирования сформированных ранее пенсионных накоплений.

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