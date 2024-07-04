В России подскочили цены на кондиционеры

Климатическая техника в России в конце июня – начале июля подорожала на 14–20% год к году на фоне аномальной жары. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Платформа ОФД».

© Газета.Ru

Продажи кондиционеров подскочили на 55%. Средний чек вырос на 20% по сравнению с прошлым годом и составил 33,2 тыс. рублей.

Спрос на вентиляторы взлетел на 80% в годовом выражении. Сейчас такая покупка обойдется в среднем в 2,3 тыс. рублей, что на 14% дороже, чем в 2023-м.

В этом году россияне начали закупаться климатической техникой уже с января. Так, по итогам первого квартала спрос на кондиционеры вырос на 58,5%.

До этого в России за сутки зафиксировали 39 температурных рекордов. Один из них был установлен в Москве 2 июля. Воздух в столице прогрелся до плюс 32 градусов, обновив максимум с 1890 года.