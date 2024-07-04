Названы самая маленькая и большая средние зарплаты в России

Росстат назвал самую маленькую и большую среднюю зарплату в стране, а также выделил, в каких сферах у россиян были самые крупные заработки. В целом весной рост зарплат граждан замедлился: в марте темпы роста доходов оценивались в 12,9%, а в апреле показатель упал до 8,5%, сообщает РБК.

Средняя номинальная зарплата в России в апреле составила 83 875 рублей, увеличившись год к году на 17%. Это больше, чем в среднем в I квартале года (было 80 582 рубля), но меньше, чем в марте (87 740 рублей), отмечает Росстат.

Самые большие зарплаты получили специалисты следующих сфер:

финансовая и страховая деятельность (208 тысяч рублей);

добыча нефти и природного газа (186 тысяч рублей);

деятельность воздушного и космического транспорта (185 тысяч рублей).

Самые маленькие зарплаты получили сотрудники этих направлений деятельности:

производство одежды (40 тысяч рублей);

деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (около 46 тысяч рублей);

работа гостиниц и предприятий общепита (47 тысяч рублей).

Общая задолженность по зарплате на 1 июня составила 367 млн рублей. Большая часть суммы приходится на долги 2022 года и ранее — 136,1 млн рублей, на этот год приходится 133,4 млн рублей задолженности, на прошлый — 97 млн рублей.

Пенсии в мае выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 7,6%. Средний размер пенсионных выплат в мае 2024-го составил 20 950 рублей, добавили в Росстате.