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В России предложили ввести стандарты для финансовых блогеров

В России необходимо ввести мягкое регулирование и стандарты взаимодействия с аудиторией для финансовых блогеров. Такое предложение Минфина РФ озвучил в ходе Финансового конгресса Банка России замглавы ведомства Иван Чебесков, его цитирует РИА Новости.

В России предложили ввести стандарты для финансовых блогеров
© Lenta.ru

В рамках дискуссии на конгрессе руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута обратил внимание на недавнее исследование Google о том, как молодое поколение ведет себя на финансовом рынке. Данные показали, что зумеры, составляющие значительную часть инвесторов, принимают решение, опираясь не на анализ информации, а на совокупное ощущение от новости и комментариев к ней в интернете.

«В такой модели, мне кажется, существенно возрастают риски манипулирования выбором», — заключил Мамута.

В ответ Чебесков предложил ввести рекомендательные стандарты для блогеров, затрагивающих тему инвестирования. Он отметил, что сейчас авторы, дающие в своих публикациях какие-либо финансовые советы, могут написать, что это инвестиционная рекомендация, могут не писать. По словам замглавы Минфина, должны быть разработаны определенные критерии и стандарты того, как авторы публичных каналов и блогов могут общаться с аудиторией.

«Сообщать о рисках, ты не можешь давать обещания по доходности», — объяснил он.

На первом этапе стандарты для финансовых блогеров могут быть рекомендательными, затем будет рассмотрен вопрос введения мягкого регулирования для таких авторов.

«Эти люди-администраторы Telegram-каналов, блогеры — у них огромная ответственность за деньги людей», — подчеркнул Чебесков.

Ранее исследование сервиса Mamba, проведенное совместно с финтех-компанией Ю-Money, показало, что мужчины в России считают себя финансово грамотнее женщин — 56 процентов из них оценили себя как людей, контролирующих свои расходы. При этом только 35 процентов опрошенных женщин считают, что умеют управлять финансами.

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