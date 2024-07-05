Россиян с денежными сбережениями стало больше

Количество россиян, имеющих сбережения, в 2024 году увеличилось в 1,8 раза по сравнению с 2010 годом. При этом каждый третий из них имеет сбережения, которых хватило бы для проживания всей семьи более чем на 6 месяцев. Таковы данные исследования, подготовленного в консалтинговой компании "Яков и Партнеры" совместно с исследовательским холдингом РОМИР, с которым ознакомилась "РГ".

С 2022 года доля россиян с накоплениями возросла на 3% и составила 55%. Тем не менее, по этому показателю Россию все еще обгоняют некоторые развитые и развивающиеся страны. В Японии 83% граждан имеют накопления, в Австралии - 76%, а в Германии - 70%. По мнению авторов исследования, такое отставание свидетельствует о значительном потенциале стимулирования сбережений и привлечения капитала от населения в экономику.

Согласно данным исследования, больше всего россиян, имеющих сбережения, проживает в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Меньше всего - в Приволжском, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Самыми бережливыми оказались люди в возрасте 59-78 лет. У 64% респондентов из этой возрастной группы есть накопления.

Директор института "Яков и Партнёры" и соавтор исследования Елена Кузнецова выделяет вклады и накопительные счета в российских банках как самые популярные способы накопления. Сбережение наличных в рублях используют менее половины респондентов - 48%.

"Более половины опрошенных в возрасте от 18 до 37 лет предпочитают использовать наличные в рублях в качестве основного средства накопления. Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кто хранит свои сбережения не в наличных рублях, а во вкладах в российских банках. При этом представители всех поколений не считают валютную наличность значимым способом сбережения средств", - уточнила Кузнецова.



К факторам, стимулирующим склонность к сбережениям, исследователи отнесли брак: 57% замужних/женатых респондентов имеют сбережения, против 49% среди холостых. При этом объем накоплений постепенно сокращается по мере увеличения количества детей в семье. Более половины респондентов с тремя и более детьми вообще не имеют никаких сбережений.

При рассмотрении кредитных инструментов исследователи выявили, что активнее всего ими намерены пользоваться зумеры, респонденты в возрасте 18-19 лет. Более трети опрошенных, 36%, не собираются в ближайшей перспективе пользоваться кредитами в любом случае. По словам исполнительного директора РОМИР Инны Караевой, на фоне роста кредитных ставок в РФ значительно увеличилось число респондентов, которые пока не определились, будут ли они использовать в ближайший год кредитные инструменты.