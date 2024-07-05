Стал известен размер военной пенсии после индексации

Средняя сумма военной пенсии после того, как ее проиндексируют, составит 41,6 тысячи рублей. С таким заявлением выступила в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Собеседница напомнила о том, что средняя пенсия на сегодняшний день у военных пенсионеров составляет примерно 41 тысяча рублей. При этом новая сумма будет разнится по категориям, подчеркнула член комитета Госдумы.

Напомним, что в России накануне был принят закон об индексации военной пенсии с 1 октября на 5,1 процента. Также ранее Госдумой в ходе пленарного заседания в среду был принят во втором чтении законопроект, который возвращает с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.

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Индексация пенсий работающим пенсионерам в России была приостановлена с 2016 года. Теперь механизм снова будет действовать. Соответствующий законопроект, вынесенный депутатами, поддержали Правительство РФ и профильный комитет Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов.