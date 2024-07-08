Что делать, если деньги пришли на заблокированную карту

Блокировка карты всегда направлена на предотвращение противоправных действий. От того, кто подозревается в их совершении — сам клиент или третьи лица, — будет зависеть, что станет с уже имеющимися на карте деньгами и новыми входящими переводами.

Можно ли на заблокированную карту перевести деньги

Банковская карта — это инструмент, позволяющий управлять средствами на счете, к которому она привязана, говорит аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Поэтому, если заблокирована только карту, а счет продолжает действовать, переведенные деньги все равно поступят на него.

«А вот если одновременно с блокировкой карты закрыт и счет, то перевод денег на них будет недоступен», - поясняет она.



Клиент может закрыть счет в любое время, а вот банк имеет право сделать это в одностороннем порядке только на следующих основаниях:

если в течение двух лет по счету не проводились операции (не учитывая списания комиссий);

если в течение двух лет баланс счета оставался нулевым;если остаток на счете ниже минимально допустимого договором обслуживания;

если клиент подозревается в отмывании доходов или пособничестве преступникам.

И даже в этих случаях закрытие счета — это длительная процедура, которая запускается только после уведомления клиента.

А пока этого не произошло, банк продолжит обслуживание счета, и, следовательно, на него будут зачисляться поступающие переводы.

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Что будет, если перевод пришел на заблокированную карту

Дальнейшее развитие событий зависит от того, почему карта была заблокирована.

Причин блокировки со стороны банка может быть несколько:

Подозрение в нарушении 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Закон обязывает банки выявлять подозрительные трансакции. Прежде всего это касается транзитных операций (когда деньги поступают на карту и в скором времени с нее выводятся), операций с признаками ведения незаконной предпринимательской деятельности (регулярные поступления переводов от разных физлиц и юрлиц на карту, которая не привязана к сервису для самозанятых или ИП), обналичивания крупных сумм. Кроме этого, под обязательный контроль попадают даже однократные операции от 1 млн рублей.

Исполнение предписаний суда или судебных приставов в рамках процедуры по взысканию задолженности по кредитам, алиментам, коммунальным платежам, возмещению причиненного ущерба, уплате налогов, штрафов и других платежей в бюджет.

Признаки, что по карте совершаются мошеннические операции со стороны третьих лиц. Например, большое количество операций по карте в течение короткого периода, совершение покупок в регионе, отличном от места проживания клиента, попытка входа в онлайн-банк с разных устройств и т. п.Автоблокировка из-за неправильного трехкратного введения ПИН-кода. В данном случае карта сама разблокируется в течение 24 часов.

Блокировка может быть инициирована и самим клиентом в тех случаях, когда безопасность средств на карточном счете оказалась под угрозой:

карту украли;она потерялась;

пластик застрял в банкомате;

мошенники получили доступ к персональной информации;

по счету была проведена операция, которую сам держатель карты не совершал.

В случае подозрения на нарушение 115-ФЗ и арест денег приставами клиенту будет ограничен доступ к средствам на карте, в остальных — деньгами можно продолжать свободно пользоваться, в том числе их можно вывести со счета и без самой карты.

Как получить деньги с заблокированной карты

Ни с пластиковой, ни с цифровой заблокированной карты снять деньги в банкомате не получится.

Но способы получить деньги все-таки есть:

Перевыпустить заблокированную карту — это можно сделать в приложении. Цифровой картой можно пользоваться сразу, а позже забрать из офиса ее пластиковый аналог. При перевыпуске у карты изменятся реквизиты, но счет, к которому она привязана, останется прежним. Обратите внимание: за перевыпуск может взиматься плата. Перевести деньги с карточного счета на другую активную карту в этом же банке через приложение. За переводы до 30 млн рублей в месяц между своими счетами через Систему быстрых платежей комиссия не взимается. Снять необходимую сумму в кассе банка по паспорту. Некоторые финансовые организации за такие операции взимают комиссию — 0,5–1,5% от суммы. При снятии крупной суммы рекомендуется заранее уведомить банк.

Могут ли деньги пропасть

Нет, средства не могут исчезнуть в неизвестном направлении.

Если карточный счет не закрыт, то, как было сказано выше, деньги придут на карту. При условии, что клиент — законопослушный гражданин, их можно будет снять.

Если же деньги были отправлены на аннулированный счет, банк просто не сможет обработать такой платеж. В этом случае сумма перевода вернется на карту отправителя.

Что делать, если банк заблокировал карту или платеж с нее

Если банк заблокировал карту в целях защиты средств от их кражи мошенниками, клиенту достаточно подтвердить, что это действительно он сам пытается провести операцию. После обращения в службу поддержки банк разблокирует карту и обработает платеж. Обязанность банков заморозить на два дня любые подозрительные операции по счету возведена в ранг закона. С 25 июля 2024 года вступают в силу изменения в закон «О национальной платежной системе», где среди прочего есть прямые указания на этот счет.

При блокировке по 115-ФЗ клиенту придется предоставить доказательства легальности проводимых операций. Какие именно документы запросит банк, зависит от каждого конкретного случая, сроки их подачи тоже устанавливает кредитная организация. На проверку обычно уходит до пяти рабочих дней.

Игнорировать запрос нельзя, иначе клиенту будет ограничено дистанционное обслуживание. Это значит, что ни снять деньги с карты, ни оплатить ими покупки, ни вернуть деньги отправителю будет нельзя. Допускается только перевод всего баланса со счета одним траншем в другой банк (за межбанковский перевод взимается комиссия) с последующим расторжением договора обслуживания в данном банке.

Как получить деньги, если карту заблокировали приставы

На основании судебного решения или постановления судебных приставов производится не блокировка карты, а арест денег на счете в пределах той суммы, которую ответчик задолжал государству, финансовой организации или гражданам.

Если сумма на балансе превышает объем задолженности, свободной от ареста частью можно распоряжаться как угодно — снимать, переводить на другие карты и счета, оплачивать покупки.

В тех случаях, когда средств на счете для покрытия долга недостаточно, расходные операции становятся недоступны, а денежные поступления на карту списываются в счет погашения задолженности.

При этом часть средств все-таки оставляют должнику, и эти деньги с карты можно получить:

Неприкосновенный остаток в размере 50% (в некоторых случаях 30%) от зарплаты, пенсии или других доходов, причем эта сумма не может быть меньше прожиточного минимума.

Ряд социальных выплат (алименты, детские пособия, материнский капитал, выплаты военнослужащим, выплаты по инвалидности и некоторые другие).

В силу человеческого фактора случаются ситуации, когда деньги списываются с карты неправомерно. Разбирали, что делать, если приставы списали пособие в счет долга.

Чтобы опять пользоваться средствами на карте в полном объеме, нужно как можно быстрее закрыть долг. После оплаты взыскания в банк поступит постановление об окончании исполнительного производства, и все ограничения по счету будут сняты.

Внимание! Не пытайтесь обмануть систему, открыв карту для получения переводов в другом банке. Вопреки расхожему мнению, что существуют карты, которые не видят приставы, это не так. Между банками и ведомствами налажено электронное взаимодействие, и информация о новом счете станет известна приставам при следующем запросе. Подробнее об этом читайте в материале:

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Как снять с заблокированной карты деньги: что нужно знать