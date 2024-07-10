В России появятся социальные вклады: что о них известно

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о «вкладах для бедных». Россияне с низкими доходами смогут открывать в банках социальные вклады и счета. Теперь его должен одобрить Совфед и подписать президент.

Для системно значимых банков закон вступит в силу 1 июля 2025 года, для остальных — 1 января 2027 года.

Какими будут социальные счета и вклады:

Соцвклад смогут открыть только граждане, которые получают социальную поддержку от государства.

Ставка по вкладам будет равна максимальной ставке по вкладам для физлиц в конкретном банке. Речь идёт о вкладах на срок до года. Из расчёта исключены вклады по различным акциям.

Размер ставки должен быть не меньше половины ключевой ставки ЦБ.

Максимальная сумма вклада — 50 тысяч ₽.

На суммы свыше 50 тысяч ₽ проценты будут начисляться в соответствии с договором.

Обслуживание социальных счетов и вкладов будет бесплатным.

Платежи и переводы по ним также будут бесплатными в пределах 20 тысяч ₽ в месяц.

Гражданин может иметь только один социальный вклад или счёт — для этого создадут специальный «Реестр социальных банковских счетов и вкладов».

Договоры по вкладам будут заключаться в электронном виде через Госуслуги.

В первом чтении проект закона был принят в декабре 2023 года. Тогда предполагалось, что доходность по таким вкладам будет привязана к ключевой ставке — сейчас она составляет 16%.