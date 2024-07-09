Госдума приняла проект о шкале НДФЛ с новыми ставками
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%.
Исходя из новой шкалы НДФЛ, базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 млн рублей. Затем ставка начнет повышаться:
15% — на доход до 5 млн рублей в год;
18% — до 20 млн;
20% — до 50 млн;
22% — свыше 50 млн рублей в год.
«Повышение НДФЛ не коснется дополнительных выплат, надбавок, которые получают граждане, работающие в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, как отметил Володин, «будут зачисляться в федеральный бюджет и направляться на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается, — семей с детьми, пенсионеров, ветеранов».