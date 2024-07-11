Россиянам рассказали о новом налоге, который их ждет

С 1 января 2025 года в России начнет работать закон о новом туристическом налоге, сообщает «Прайм».

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Как заявила юрист Марина Ягнюкова, он придет на смену курортному сбору, который в виде эксперимента взимается до конца 2024 года в некоторых субъектах. Это туристические центры — Крым, Санкт-Петербург, Ставрополье, Кубань, Алтай. Теперь налог сможет ввести любой муниципалитет, если до декабря текущего года примет соответствующий закон.

Платить его будут владельцы отелей, пансионатов, санаториев и других мест, внесенных в реестр Росаккредитации. По словам эксперта, он ляжет на плечи постояльцев. Ягнюкова указала, что налог придется платить не только туристам, но и тем, кто путешествует по работе.

Ставку налога будет определять муниципалитет, но в Налоговом кодексе предусмотрена минимальная сумма - 100 рублей в день. Повышать ее можно на 1% ежегодно до 2029 года. В низкий сезон ставку можно снизить.

Доход от налога пойдет в местные бюджеты и будет потрачен на развитие туристической инфраструктуры.