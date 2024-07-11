Эксперты: Многие путешественники не заметят введение туристического налога

КАЛИНИНГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Внедрение в РФ туристического налога ставит под сомнение необходимость введения курортного сбора в Калининградской области. Об этом ТАСС сообщил министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

Совет Федерации 10 июля одобрил закон о введении в РФ туристического налога, принятый Госдумой. Он будет местным налогом, муниципалитеты самостоятельно определят необходимость его введения и размеры ставок.

"В Калининграде туристический сбор так и не был введен. Поэтому, скорее всего, мы будем ориентироваться только на новый туристический налог", - сказал Ермак.

Региональный министр отметил, что юридически курортный сбор, там, где он был внедрен, пока не отменен. Новый туристический налог, по его словам, предполагает другую систему администрирования. "Если курортный сбор отели собирали с туристов, то налог будут платить сами гостиницы. По всей видимости, это будет включено в стоимость номера. Причем налог пойдет в местный бюджет, что очень важно", - отметил собеседник агентства.

В целом внедрение туристического налога положительно скажется на развитии туристической инфраструктуры в муниципалитетах, заметил Ермак. "Муниципалитеты будут заинтересованы в том, чтобы развивать у себя туристическую инфраструктуру, прежде всего, коллективные средства размещения", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, туристический налог будет местным налогом, муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Он не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции.

Планируется, что ставка налога будет расти постепенно - начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году, прибавляя по 1 п. п. в год до 2029 года (с 2029 года и далее - не выше 5%).