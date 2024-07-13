Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ежегодной семейной выплате гражданам России, имеющим двух и более детей. Право на нее будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе проживания.

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Выплата полагается каждому из родителей, усыновителей или опекунов детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся по очной форме обучения, при отсутствии у заявителя задолженности по уплате алиментов. Она будет рассчитываться таким образом, что итоговый налог на доходы физических лиц составит 6%.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. В этом году семьи смогут подать заявление на выплату за 2025 год. Для ее оформления гражданам необходимо подавать заявление в период с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ.